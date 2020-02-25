Peugeot представит концепт 508 Sport Engineered

Фото: MotorGlobe

Французский производитель рассказал, что планирует представить обновлённую концептуальную модификацию 508 Sport Engineered.

Сообщается, что под капотом авто будет работать гибридная силовая установка, которая состоит из двигателя внутреннего сгорания с объёмом в 1.6 литра и электрического мотора. Общая отдача силовой установки составила 350 лошадиных сил. Она сочетается с коробкой автоматического типа. До первой сотни с места концепт может разогнаться за 4.3 секунды, тогда как максимальная скорость ограничена показателем в 250 километров в час.

Разработчики уверяют, что исключительно на работе электрифицированной установки машина может преодолеть расстояние в 50 километров. Изюминкой модели станут модифицированные бампера, шикарная оптика, необычайно плавные линии кузова.

Пока что непонятно, когда 508 Sport Engineered перейдёт из статуса концепта в серийную модификацию. Инсайдеры полагают, что состоится это только в начале будущего года. А вот сколько будет стоить гибрид удастся узнать только, когда машина появится у официальных дилеров.