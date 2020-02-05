Первый пикап Hyundai сфотографировали на тестах

Фото: http://www.motorpage.ru/

Уже известно, что в основе ожидаемого пикапа будет положена новая платформа, специально разработанная для него. Автомобиль должен получить несколько вариантов привода, а также разные модификации салона.

Представители компании Hyundai вывели свой первый в истории пикап на тестирования в зимних условиях. И это удалось запечатлеть фотошпионам. На снимках видно, что машина покрыта плотным слоем камуфляжной плёнки, но некоторые особенности рассмотреть всё-таки удалось.

Сейчас отчётливо видно, что пикап будет похож на автомобиль Santa Cruz, который был показан в качестве концепта 5 лет назад. Хотя, новинка существенно набрала в размерах, а также получила более зауженную светотехнику и фирменную радиаторную решётку, в отличие от прототипа.

Предполагается, что серийная сборка стартует уже в будущем году, а вот официальную презентацию пикапа должны провести до конца этого.