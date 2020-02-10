Первый болид Ferrari Михаэля Шумахера уйдет с молотка

В рамках аукциона, организованного домом Girardo & Co, с молотка уйдет уникальный гоночный болид – первый гоночный автомобиль Ferrari в Формуле 1 семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Именно за рулем этого болида с шасси под номером 157 легендарный немецкий гонщик принимал участие в тестах в ноябре 1995 года.

После тестов данное шасси долгое время хранилось на базе Ferrari в Маранелло, но накануне было выставлено на торги.

Болид Ferrari 412 T2 известен также тем, что в 1995 году за его рулем свою первую и единственную победу в «Королевских гонках» одержал француз Жан Алези, ставшую последней в эре двигателей V12 в Формуле 1.

Начальная стоимость данного лота пока не объявлена, но предполагается, что в ходе торгов за болид Ferrari 412 T2 получится выручить более 5 миллионов долларов.