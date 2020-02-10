Первые кроссоверы Geely Coolray добрались до дилеров в России

Фото: Instagram

Первые экземпляры кроссоверов Geely Coolray начали поступать в распоряжение дилеров китайской марки «Джили» в России. Накануне портал «Китайские автомобили» обнаружил в Instagram несколько фотографий, подтверждающих эту информацию. Снимки были опубликованы 8 февраля, однако 10 числа исчезли из Сети.

Судя по всему, на фотографиях запечатлены те автомобили, которые в середине января были отгружены в Россию с завода «БелДжи».

Напомним, что техническое оснащение кроссовера Geely Coolray для РФ уже известно по ранее опубликованному ОТТС (сертификату Одобрения типа транспортного средства). «Паркетник» будут продавать в нашей стране с бензиновым 1,5-литровым турбомотором на 150 и 177 лошадиных сил. Связку обоим версиям этого агрегата составит 7-скоростная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Кроссовер спроектирован на платформе BMA.

Продажи нового Geely Coolray в России должны стартовать в марте этого года. В Беларуси презентация этого китайского кроссовера состоится уже 12 февраля.