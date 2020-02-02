Грамотное обслуживание двигателя автомобиля всегда было залогом его надежности и беспроблемной работы на долгие годы. Пожалуй, самым важным моментом в поддержании хорошего состояния силового агрегата является периодическая замена моторного масла, однако не все знакомы с правильным алгоритмом обслуживания двигателя.

Эксперты портала «Российская Газета» выявили типичные ошибки при манипуляции со смазочными жидкостями в моторе, которые могут привести к выходу из строя силовой установки автомобиля.

Как правило, межсервисные пробеги в России в зависимости от автопроизводителя составляют от 10 до 20 тысяч километров, однако такие рекомендации даются в регламенте обслуживания для эксплуатации автомобиля в идеальных условиях. Долгие простои в пробках, а также езда на автомобиле с повышенной нагрузкой приводят к тому, что смазывающие и защитные свойства моторного масла быстро сходят на нет, поэтому в таких случаях правильным будет проводить замену не раз в 15 тысяч километров, а примерно раз в 8 тысяч км.

Недолив масла также может привести к нестабильной работе двигателя (масло на щупе ниже деления «Минимум»). Кроме того, из-за масляного голодания быстрее изнашиваются детали распредвала, поршневые кольца и другие подвижные элементы. В конечном счете двигатель может попросту заклинить.

Перелив масла сулит владельцу машины не меньшие проблемы, чем недолив. Избыточное давление быстро выведет из строя сальники и прокладки, а также в итоге вызовет потерю самого масла, замасливание свечей и увеличит нагар на цилиндрах, не говоря уже об увеличенной нагрузке на маслонасос.

Кроме того, нужно помнить, что в минеральное масло можно доливать только полусинтетику, а в полусинтетику исключительно синтетику этого же производителя. Делать наоборот – не рекомендуется, не говоря уже и о том, что нельзя смешивать моторные и трансмиссионные масла, а также масла для бензиновых и дизельных двигателей. Такие манипуляции могут закончиться для двигателя плачевно.