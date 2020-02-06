Фото: Hyundai

Компания Hyundai поделилась первыми изображениями своего нового хэтчбека i20, презентация которого состоится в начале марта на автомобильной выставке в Женеве (Geneva Motor Show-2020). Продавать новинку будут в Европе.

Судя по скетчам, новый i20 получит дизайн в фирменном стиле Sensuous Sportiness или «чувственная спортивность». Хэтчбек обзаведется каскадной решеткой радиатора, светодиодную головную оптику заостренной формы и увеличенный передний бампер. Задние фонари автомобиля будут объединены светящейся горизонтальной планкой, а номерной знак переедет чуть ниже, чем у предшественника.

Как будет выглядеть интерьер хэтчбека, пока неизвестно. По слухам, в салоне будет установлена виртуальная «приборка», объединенная с сенсорным дисплеем «мультимедийки». Оба экрана – 10,25-дюйма.

В моторную линейку нового поколения Hyundai i20 должны войти 1-литровые атмосферные и турбированные двигатели, а также гибридная силовая установка. Не исключено и появление «заряженной» версии N с 1,6-литровым бензиновым турбомотором T-GDI на 204 лошадиные силы.