Опубликованы первые фото салона Chery Tiggo 8 для России

Фото: Chery

В Сеть утекли первые фотографии интерьера флагманского кроссовера Chery под названием Tiggo 8, который выйдет в продажу в России уже этой весной.

Ранее представители компании «Чери» сообщили, что реализация семиместного вседорожника марки в РФ стартует во втором квартале 2020 года. До нашего рынка доберется дореформенная версия Tiggo 8.

Судя по снимкам интерьера новинки, опубликованным на сайте «Китайские автомобили», кроссовер получит виртуальную «приборку», дисплей мультимедийной системы в виде «парящего экрана», возвышающегося над центральной консолью, под которым расположится сенсорный блок управления системой климат-контроля с двумя шайбами.

Фото: “Китайские автомобили”

Согласно информации, опубликованной в сертификате Одобрения типа транспортного средства этой модели (ОТТС), кроссовер получит под капот 2-литровый турбированный двигатель на 170 лошадиных сил при 250 Нм крутящего момента. Связку ему составит вариатор и передний привод.