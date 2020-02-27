Опубликованы изображения заряженного Hispano Suiza Carmen Boulogne

Дебют усовершенствованной модификации премиального автомобиля состоится в рамках Женевского автосалона.
Новая спецверсия должна стать самой быстрой и мощной интерпретацией традиционной Carmen. При этом, пока все технические характеристики держатся в тайне. И раскрыты они будут только во время презентации. Но, производитель решил подогреть интерес автомобилистов публикацией первого официального изображения.
Так, новинка от обычной версии отличается радиаторной решёткой, карбоновым кузовом, и прочими декоративными решениями. Что касается силовой установки, то машина будет оснащена двумя электрическими двигателями с отдачей в 1 020 лошадиных сил. Система аккумуляторов оснащена жидкостным охлаждением.
Сообщается, что с конвейера сойдёт всего 19 единиц шикарных Hispano Suiza Carmen Boulogne.