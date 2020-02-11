Опубликованы фото интерьера новой Hyundai Creta

Фото: Hyundai

В рамках автомобильной выставки в Дели (Auto Expo-2020) состоялась презентация нового поколения кроссовера Hyundai Creta. Журналистам показали экстерьер автомобиля, но скрыли дизайн интерьера тонированными окнами. Корреспондентам портала «ICN» все-таки удалось заглянуть в салон новой «Креты», попутной сделав пару снимков.

Судя по фотографиям, внутреннее убранство новой Creta оказалось гораздо проще и дешевле, чем у китайского собрата ix25. Вместо большого вертикального дисплея «а-ля Тесла» в «Крете» можно заметить обычный прямоугольный экран с физическими кнопками и отдельный блок управления климат-контролем, похожий на тот, что устанавливают в первое поколение этого кроссовера.

Из более-менее выделяющихся перемен можно отметить лишь новый дизайн рулевого колеса и рычага переключения передач.

Как уже сообщал Daily-Motor.Ru, экстерьер второго поколения Hyundai Creta оказался схож с китайским ix25 новой генерации. Кроссовер получил такую же каскадную решетку радиатора, многоярусная головная оптика и 2-этажный задние фонари с вытянутым в длину стоп-сигналом.

Цены и комплектации новой «Креты» пока не объявлены. Тем не менее, старт приема заказов на «паркетник» уже дан. Первые товарные автомобили доберутся до своих покупателей уже в марте.