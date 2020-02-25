Опубликовано первое изображение Lada Vesta Hatchback

Фото: «Колёса»

Несмотря на то, что семейство автомобилей Lada Vesta сейчас имеет весьма широкий набор кузовов и версий, хэтчбек-модификации этой модели в продаже пока нет. Об официальных планах «вазовцев» по выпуску такого исполнения «Весты» неизвестно, но пару раз в Сети всплывали любительские рендеры этого автомобиля.

Наши коллеги с портала «Колёса.ру» решили пойти по этому же пути, представив собственное видение хэтчбека Lada Vesta, если такой автомобиль все-таки появится в продаже. В рендерах этого издания 5-дверка получила более покатую линию крыши в задней части кузова, другие задние фонари, а также цельную крышку багажного отделения, открывающуюся вместе со стеклом. Кроме того, на изображениях кормы автомобиля можно заметить и другой бампер.

В остальном же дизайн Lada Vesta Hatchback практически не отличается от остальных моделей в семействе этой модели, выполненных в фирменном X-образном стиле марки.

Сколько могла бы стоить такая версия Lada Vesta, пока сказать сложно, как и о том, возьмется ли «АвтоВАЗ» когда-нибудь за производство этого автомобиля.

Напомним, что сейчас стоимость седана «Веста» в самой доступной комплектации Standart, оснащаемой 1,6-литровым двигателем и 5-ступенчатой МКПП, составляет 621 тысячу 900 рублей.