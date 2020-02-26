Опубликована первая фотография салона Hyundai i20

Фото: Hyundai Источник: Мотор

Представители южнокорейского бренда поделились первой фотографией автомобиля Hyundai i20 третьего поколения.

Как оказалось, машина получила полностью обновлённый интерьер. На передней панели теперь красуется виртуальная приборная доска с диагональю в 10.2 дюймов. Кроме того, изменилась модификация воздуховодов и системы мультимедиа. Для отделки использовались более дорогие материалы.

Напомним, что несколько дней назад фирма показывала, как будет выглядеть модель снаружи, а также уточнила, что машина будет продаваться с турбированными моторами объёмом в 1.0 литра мощностью в 100 или 120 лошадиных сил. Альтернативой является атмосферник с объёмом в 1.2 литра.