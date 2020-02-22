Обновленный Mini Countryman «засветился» на шпионских фото

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Обновленный Mini Countryman «засветился» на шпионских фото
Фото: Motor1

Компания Mini выкатила на тестовые испытания несколько прототипов своей модели Countryman, ожидающей обновление. Фотографии автомобилей, замеченных на общественных дорогах Германии, опубликовал портал Motor1.

Судя по снимкам, основные изменения в рестайлинговых Mini Countryman произойдут в передней и задней частях кузова – именно они были тщательно закамуфлированы желтой пленкой и черным материалом. С учетом этого факта можно предположить, что новинка получит новую головную оптику и другие задние фонари. 

Обновленный Mini Countryman «засветился» на шпионских фото

Кроме того, фотошпионам удалось запечатлеть и интерьер нового Countryman, который получит полностью цифровую приборную панель и обновленную центральную консоль с большим сенсорным дисплеем, выводящим всю информацию о системах автомобиля. 

Обновленный Mini Countryman «засветился» на шпионских фото

По техническому оснащению новинки подтвержденной информации пока нет. Предполагается, что обновленный Mini Countryman сохранит всю моторную линейку своего предшественника, но эти двигатели станут чуть более экономичными. Таким образом, в гамму двигателей этой модели должны войти обычные бензиновые и дизельные агрегаты, выдающие в базовом исполнении около 103 лошадиных сил, а в «топовых» John Cooper Works до 306 «лошадей».

Официальная презентация нового Mini Countryman состоится уже в начале марта в рамках автомобильной выставки в Женеве (Geneva Motor Show-2020). В продажу автомобиль поступит этим летом. 

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