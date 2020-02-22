Обновленный Mini Countryman «засветился» на шпионских фото

Фото: Motor1

Компания Mini выкатила на тестовые испытания несколько прототипов своей модели Countryman, ожидающей обновление. Фотографии автомобилей, замеченных на общественных дорогах Германии, опубликовал портал Motor1.

Судя по снимкам, основные изменения в рестайлинговых Mini Countryman произойдут в передней и задней частях кузова – именно они были тщательно закамуфлированы желтой пленкой и черным материалом. С учетом этого факта можно предположить, что новинка получит новую головную оптику и другие задние фонари.

Кроме того, фотошпионам удалось запечатлеть и интерьер нового Countryman, который получит полностью цифровую приборную панель и обновленную центральную консоль с большим сенсорным дисплеем, выводящим всю информацию о системах автомобиля.

По техническому оснащению новинки подтвержденной информации пока нет. Предполагается, что обновленный Mini Countryman сохранит всю моторную линейку своего предшественника, но эти двигатели станут чуть более экономичными. Таким образом, в гамму двигателей этой модели должны войти обычные бензиновые и дизельные агрегаты, выдающие в базовом исполнении около 103 лошадиных сил, а в «топовых» John Cooper Works до 306 «лошадей».

Официальная презентация нового Mini Countryman состоится уже в начале марта в рамках автомобильной выставки в Женеве (Geneva Motor Show-2020). В продажу автомобиль поступит этим летом.