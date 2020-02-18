Обновленный кроссовер Audi Q2L вышел в продажу

Фото: Audi

На китайском авторынке стартуют продажи обновленного кроссовера Audi Q2 с индексом «L», который отличается от обычной версии этой модели удлиненной колесной базой.

Длина новинки прибавила 46 мм – до 4236 мм, а расстояние между осями увеличилось до 2628 мм. За счет изменившихся габаритов свободного пространства в салоне кроссовера стало значительно больше.

Под капот нового Audi Q2L установили безальтернативный 1,4-литровый турбированный двигатель, выдающий 150 лошадиных сил. Связку ему составляет 7-диапазонная роботизированная коробка передач DSG7. Привод – передний или фирменный полный (quattro).

Стоимость базовой комплектации удлиненного кроссовера Audi Q2L в «Поднебесной» начинается от 218 тысяч 800 юаней или 1 миллиона 985 тысяч рублей по текущему курсу. Цена «топовой» версии этой модели составляет 268 тысяч 500 юаней или 2 миллиона 435 тысяч рублей.