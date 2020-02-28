Обновленный Hyundai Santa Fe появится в России в 2020 году

Фото: KCB

Компания Hyundai может начать продажи на российском авторынке обновленного кроссовера Santa Fe уже в 2020 году. Об этом сообщил управляющий директор отечественного офиса «Хендэ» – Алексей Калицев в интервью изданию «Колёса». По словам топ-менеджера, дебют рестайлингового «Санта Фэ» может состояться в России до конца текущего года.

Ожидается, что реформенный корейский кроссовер получит не только заметное изменение в дизайне, но и переработанную моторную гамму. Судя по ранее попавшим в Сеть шпионским снимкам нового Santa Fe, автомобиль получит такую же 2-этажную головную оптику, а также «начинку» ДХО и блок основных фар в стиле старшей модели Palisade. Кроссовер также должен вырасти в габаритах, за счет чего свободное пространство в его салоне увеличится.

По предварительной информации, в моторной линейке нового Santa Fe появится как минимум две гибридные силовые установки, но в России по понятным причинам ждать их не стоит.

У нас обновленный кроссовер получит только набор традиционных ДВС, в который войдет: бензиновый 2,4-литровый атмосферный агрегат на 188 лошадиных сил, 3,5-литровый 249-сильный мотор MPI и 2,2-литровый «дизель» CRDi на 200 «лошадей». Связку базовому двигателю составит 6-диапазонный «автомат», а двум другим – 8-скоростная автоматическая трансмиссия. Привод – только полный.