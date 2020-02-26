Обновленный Hyundai i30 представлен официально

Фото: Hyundai

Компания Hyundai представила обновленное семейство i30. В продажу в Европе новинка поступит через несколько месяцев после официального дебюта на автосалоне в Женеве, запланированного на март. Главным конкурентом новинки выступит Volkswagen Golf.

Новый i30 будет доступен для покупателей в кузовах: хэтчбек, фастбэк и универсал. Кроме того, впервые для всех версий i30 предложат спортивный вариант отделки – N Line.

Визуально от предшественника новый i30 отличается широкой решеткой радиатора, другими V-образными светодиодными ДХО, а также колесными дисками с новым дизайном.

В интерьере автомобиля появилась цифровая «приборка» и мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем. Также для водителя предусмотрено наличие беспроводной зарядки для смартфона и пакет самых последних наработок Hyundai в системах безопасности.

Под капот обновленного семейства i30 установят 1-литровый бензиновый мотор на 120 лошадиных сил, дополненный 48-вольтовой умеренно-гибридной системой. Кроме него предложат 1,6-литровый «дизель» на 136 «скакунов» и 1,5-литровый агрегат на 160 «сил» в исполнении N-Line. В качестве трансмиссий будут доступны: 6-ступенчатая МКПП или 7-скоростной «робот» с двойным сцеплением.