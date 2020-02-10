Обновленная Mazda CX-4 ставит рекорды продаж в Китае

Обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4 установил новый рекорд продаж на китайском авторынке.

По данным, сформированным дилерами японской марки в «Поднебесной», за первый месяц 2020 года объем реализации этой модели, вышедшей в продажу в ноябре прошлого года, составил 7 тысяч 539 единиц, что является рекордным показателем для CX-4.

При этом еще в конце 2019 года купе-кроссовер CX-4 смог завоевать лидерство в модельной линейке Mazda в Китае, опередив CX-5 практически в два раза.

Напомним, что рестайлинговый купеобразный «паркетник» Mazda CX-4 в ходе обновления получил другие бамперы, видоизмененную решетку радиатора, выступающую вперед, а также новую головную оптику и задние фонари.

В моторной линейке автомобиля остались прежние двигатели: 2- и 2,5-литровые атмосферные агрегаты Skyactiv-G, выдающие 158 и 192 лошадиные силы мощности. Связку обоим составляет 6-ступенчатая МКПП или «автомат». Привод может быть как передним, так и полным.

Пока кроссовер Mazda CX-4 продается только на китайском авторынке, где его стоимость составляет от 149 тысяч 800 – 219 тысяч 800 юаней или 1 миллион 360 –1 миллион 995 тысяч рублей по текущему курсу.