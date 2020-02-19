Объявлены цены на Changan CS75 FL

Фото: https://www.zr.ru/

Представители китайской компании раскрыли цены на новый флагманский кроссовер, продажи которого уже стартовали.

Так, Changan CS75 FL получит турбированный мотор на 1.8 литра с мощностью в полторы сотни лошадиных сил. Силовой агрегат будет сочетаться с коробкой автоматического типа на 6 ступеней. В продажу поступит две модификации – Комфорт и Люкс. Обе могут иметь как полный, так и только передний приводы.

В версии Комфорт автомобиль получит шикарную мультимедийную систему с диагональю тачскрина в 10.25 дюймов. Для виртуальной приборной доски предусмотрен семидюймовый дисплей. В комплектацию входит кондиционер, светодиодные фары, несколько ассистентов для водителя, а также розетка для пассажиров передних кресел. Стоимость новинки стартует от 1 миллиона 400 тысяч рублей. За полноприводную версию придётся отдать на 180 тысяч рублей больше.

Версия Люкс получит климат-контроль двухзонного типа, камеру заднего вида, круиз-контроль, обогрев передних кресел, расширенный список ассистентов для водителя, противотуманки и многое другое. В продажу авто поступит по цене от полутора миллионов рублей. А за полный привод нужно будет доплатить 130 тысяч рублей.