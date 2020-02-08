Новый Volkswagen Transporter T7 засняли на тестах

Спустя год после выпуска обновленного T6 компания Volkswagen выкатила на тестовые испытания абсолютно новую версию фургона Transporter. Прототип вэна с кузовом, облаченном в камуфляжную пленку, накануне был замечен на заснеженных дорогах в Германии.

Судя по выложенным снимкам, новый Transporter получит дизайн, который окажется скорее эволюцией, нежели революцией по сравнению с предыдущим поколением, частично пересекаясь с экстерьерными решениями последней линейки легковых автомобилей Volkswagen. «Передок» нового вэна, например, сильно напоминает новый Golf с похожей радиаторной решеткой, бампером и светодиодной оптикой.

Если взглянуть на новый «Транспортер» в профиль (фото выше), то можно заметить изменение пропорций кузова, где передняя дверь больше не врезается в арку переднего колеса, а также смену посадки водителя.

Все эти перемены наводят на мысли, что вэн спроектируют на новой платформе – MQB, и если это окажется действительно так, то в моторной линейке данной модели можно ожидать появления 2-литровых 4-цилиндровых турбодизелей. Привод же у нового T7 будет таким же, как и у T6.1 – передний или полный.