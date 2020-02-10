Новый Volkswagen Polo Sedan – названа дата начала продаж в России

Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen назвала дату выхода в продажу в России нового Polo Sedan, который впервые за свою историю станет лифтбэком. Реализация автомобиля должна стартовать уже в июне этого года.

Помимо смены типа кузова новый Polo Sedan со сменой поколений увеличился в габаритах. Длина прибавила 93 мм – до 4483 мм, ширина увеличилась на 7 мм – до 1706 мм, а высота – на 17 мм (до 1484 мм). Объем багажного отделения равен 550 литров (+90 литров).

Во всех комплектациях новый Volkswagen Polo Sedan получит светодиодную оптику, мультимедийную систему с сенсорным экраном и поддержкой App-Connect.

В моторную гамму новинки войдут прежние двигатели – 1,6-литровый атмосферный агрегат на 90 и 110 лошадиных сил, а также 1,4-литровый турбомотор на 125 «лошадей». Связку «атмосфернику» составит 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат», а турбодвигателю – исключительно 7-диапазонный «робот» DSG.

Информация о ценах и комплектациях нового Volkswagen Polo в России появится ближе к запуску этой модели в продажу.