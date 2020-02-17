Новый Volkswagen Passat добрался до России

Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen объявила о выходе в продажу в России нового Passat. Автомобили уже доступны во всех дилерских центрах марки в России.

Новый Passat предложен покупателям в трех комплектациях: Respect, Business и Exclusive. В моторную линейку седана входят два бензиновых двигателя на 150 и 190 лошадиных сил, связку которым составляет 7-диапазонный «робот» DSG. С «младшим» двигателем у покупателей будет возможность заказать версию с 6-ступенчатой МКПП.

Во всех комплектациях новый Volkswagen Passat получил: боковые зеркала с электроприводом и подогревом, функцию обогрева форсунок омывателя лобового стекла, систему помощи при начале движения на подъеме, круиз-контроль с ограничителем скорости, систему «старт-стоп», функцию рекуперативного торможения, позволяющую экономить потребление топлива и подвеску для плохих дорог с усиленными стойками амортизатора.

Стоимость базовой комплектации нового Volkswagen Passat в России (Respect) составляет от 1 миллиона 829 тысяч рублей. В средней версии (Business) цена четырехдверки равна 2 миллионам 199 тысячам рублей. За «топовый» вариант исполнения Exclusive просят от 2 миллионов 345 тысяч рублей.