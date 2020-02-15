Новый Volkswagen Jetta для России обзавелся подробностями

Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen готовится к выводу в продажу на авторынок России нового поколения популярного седана – Jetta. Четырехдверка должна добраться до дилеров в РФ уже во втором квартале этого года.

Главной особенностью новой генерации «Джетты» является её инновационный дизайн. Седан получил светодиодную головную оптику и задние фонари на LED-элементах, которые идут уже с базовой комплектации.

В список интерьерного оборудования новой Jetta для России войдут: цифровая «приборка» Active Info Display1, навигационная система Discovery Media с 8-дюймовым дисплеем, систему бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки KESSY и яркую атмосферную подсветку внутреннего убранства.

В России новый седан предложат с прежним 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 лошадиных сил, работающим в связке с пятиступенчатой механической трансмиссией либо с 6-диапазонным «автоматом». Кроме того, в линейку агрегатов новой «Джетты» для РФ войдет наддувный мотор рабочим объемом 1,4 л и мощностью 150 л. с., который сочетается исключительно с «автоматом».