Новый Subaru WRX STI получит двигатель на 400 л.с.

Фото: Subaru

Подготовка компании Subaru к официальному дебюту следующего поколения модели WRX STI близится к завершению. Согласно информации, опубликованной изданием «Forbes» со ссылкой на собственные источники, новый WRX STI получит не только другой кузов, но и турбированный двигатель, выдающий более 400 лошадиных сил.

Ожидается, что в следующей генерации в WRX STI появится новый 2,4-литровый агрегат с индексом FA24. Предположительный показатель отдачи этого двигателя – 400 лошадиных сил при 490 Нм крутящего момента.

Напомним, что этот же мотор ранее появился на другой модели в линейке «Субару» – большом кроссовере Ascent. «Асцент» оснастили им еще в 2018 году. На этой модели мощность данного агрегата составляет 264 лошадиные силы при 376 Нм. Осенью прошлого года двигатель FA24F установили на модели Legacy и Outback.

Официальная презентация нового Subaru WRX STI состоится в конце 2020 года. Продажи стартуют в 2021-м. Дизайн автомобиля выполнят с оглядкой на концепт-кар Viziv, дебютировавший в 2017 году.