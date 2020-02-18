Новый Skoda Rapid показали в кузовах седан и хэтчбек

Вслед за лифтбэком компания Skoda обновила седан и хэтчбек своей бюджетной модели Rapid, продающиеся на китайском авторынке. Напомним, что в России «Рапид» доступен только в версии лифтбэк и выйдет в продажу в рестайлинг-модификации весной этого года.

Китайские 4- и 5-дверки Rapid в отличии от российского лифтбэка построены на платформе европейской модели образца 2012 года (PQ25).

Внешний облик китайского семейства привели к общему фирменному стилю последних моделей марки. Автомобили оснастили другими панелями крыльев и капота, новыми фарами и решеткой радиатора. Длина седан-версии Rapid составляет 4512 мм, ширина – 1706 мм, а высота равна 1469 мм. Габариты хэтчбека чуть скромнее: длина – 4312 мм, ширина – 1706 мм, высота – 1475 мм. Колесная база у обоих автомобилей одинаковая – 2603 мм.

Китайские седан и хэтчбек Rapid продолжат комплектовать прежним 1,5-литровым атмосферным двигателем Volkswagen EA211, отдача которого составляет 112 лошадиных сил. Связку ему составит 5-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат».

Сборкой автомобилей занимается совместное предприятие SAIC-Volkswagen, расположенное в городе Ичжень (КНР).