Новый Renault Sandero Stepway засняли на тестах

Фото: Dacia

Компания Dacia тестирует на общественных дорогах Европы новый хэтчбек – Sandero Stepway, который должен выйти в продажу примерно в те же даты, что и обычный Sandero в обновленной версии.

Судя по снимкам новинки, опубликованным американским порталом «Motor1», новый «Сандеро Степвэй» получит ряд небольших косметических изменений по сравнению с предшественником, заключающихся в модернизированном переднем бампере, рельефном капоте и новых рейлингов на крыше.

На шпионских фотографиях можно рассмотреть и интерьер «приподнятого» хэтчбека, где выделяется 4-спицевое рулевое колесо и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы.

В качестве платформы новый Sandero Stepway позаимствует архитектуру СMF-B, на которой спроектирован Renault Clio. В моторную гамму автомобиля должны войти улучшенный 1-литровый бензиновый агрегат TCe, сейчас выдающий 100 лошадиных сил, а также «дизель» dCI 95.

Презентация нового Dacia Sandero состоится в конце года на автосалоне в Париже. Кросс-версию могут представить параллельно с ним.