Новый кроссовер Toyota Wildlander оказался дешевле RAV4

Фото: Toyota

Компания Toyota назвала официальные цены на свой новый кроссовер Wildander, старт приема заказов на который был дан сегодня 28 февраля. Продавать эту модель будут исключительно в Китае. Первые товарные автомобили доберутся до своих покупателей 17 апреля.

Напомним, что новый Toyota Wildlander представляет собой перелицованную версию кроссовера Toyota RAV4 пятой генерации, который уже продается в России. Несмотря на общую родословную Wildlander отличается от своего аналога увеличенной длиной, выросшей на 65 мм – до 4665 мм.

Приводит в движение «паркетник» 2-литровый бензиновый агрегат на 171 лошадиную силу или гибридная силовая установка на 222 «силы», базирующаяся на 2,5-литровом «атмосфернике». В качестве коробки передач предложен безальтернативный вариатор. Привод может быть как передним, так и полным.

В арсенал нового Wildlander вошли: камеры кругового видеообзора, интеллектуальный «круиз», система распознавания дорожных знаков, система удержания в полосе движения и система предотвращения столкновений.

Примечательным оказался тот факт, что стоимость нового Toyota Wildlander в Китае оказалась дешевле, чем сейчас там продают пятое поколение RAV4. За базовую комплектацию новинки просят от 171 тысячи 800 юаней или 1 миллион 590 тысяч рублей. В свою очередь, стартовый ценник RAV4 новой генерации начинается от 174 тысяч 800 юаней или 1 миллион 650 тысяч рублей.

Напомним, что в России минимальная стоимость кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения составляет от 1 миллиона 756 тысяч рублей.