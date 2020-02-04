Новый Kia Sorento рассекречен до премьеры

Фото: Motor1

Сегодня мы уже сообщали о планах компании Kia представить новое, четвертое по счету поколение популярного кроссовера Sorento в начале марта на автосалоне в Женеве. Накануне в Сети появились первые фотографии этой модели без камуфляжа, сделанные во время рекламных съемок в Южной Корее.

По данным издания «Motor1», на родном для компании рынке дебют нового «Соренто» состоится 17 февраля – до автосалона в Женеве. Судя по опубликованным снимкам, кроссовер получит фирменную решетку радиатора, как у новой Optima, а также обзаведется зауженной светодиодной головной оптикой, другим передним бампером со встроенными точечными «противотуманками» и вертикальные задние фонари на LED-элементах.

По предварительным данным, в моторную линейку нового Sorento войдут сразу шесть силовых агрегатов, где базовым окажется 2,5-литровый «атмосферник». Кроме него предложат версии «Соренто» с 2- и 2,5-литровыми турбированными двигателями, а также 2- и 2,2-литровыми «дизелями». Кроссовер будет доступен и в версии подзаряжаемый гибрид.