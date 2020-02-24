Новый Kia Rio тестируют в Скандинавии. Фото

Компания Kia «выкатила» на тестовые испытания прототип нового поколения хэтчбека Rio. Фотографии автомобиля опубликовал портал «CarsCoops», заснявший его на одном из испытательных полигонов в Скандинавии.

Несмотря на практически полностью закамуфлированный кузов можно отметить, что внешний облик 5-дверки по сравнению с предшественницей изменится весьма серьезно. Перемены произойдут как в передней части, где появятся другие бампера, оптика, решетка радиатора, так и сзади – перелицованные фонари.

Фотографий интерьера нового «Рио» пока нет, но можно предположить отсутствие больших изменений. Вероятно, инженеры Kia обновят мультимедийную систему и частично используют более качественные материалы отделки.

Технических перемен в новом 5-дверном Kia Rio ждать не приходится. Моторная линейка практически на 100% останется прежней. В неё войдут уже хорошо известные европейским покупателям этой модели бензиновые и дизельные агрегаты, работающие как в паре с МКПП, так и с «автоматом». Официальный дебют новой генерации этого хэтчбека состоится до конца года.