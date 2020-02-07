Новый электрический Hummer получит 3 мотора

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Представители корпорации General Motors наконец-то рассекретили информацию по поводу электромобиля, который будет выпускаться под брендом Нummer.

Если верить источнику, то пикап будет оборудован сразу тремя силовыми агрегатами с общей мощностью в 1000 лошадиных сил. Официально подтверждённой информации по поводу аккумуляторных батарей на данный момент нет. Однако инсайдеры убеждены, что их ёмкости будет хватать на 650 километров км пути. Более подробная информация будет раскрыта уже в конце мая, когда и состоится официальная глобальная презентация пикапа.

Пока что известно, что машину построят на основе тележки ВТ1, которая предназначена специально для внедорожников на электротяге. Напомним, что несколько недель назад в сети было опубликовано первое изображение мощного пикапа. Однако разработчики отметили, что на снимке лишь предсерийный образец и его окончательная модификация может немного отличаться.