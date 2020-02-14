Новый Haval H5 появится в России в первом полугодии

Фото: «Китайские автомобили»

Компания Haval планирует приступить к производству своего нового кроссовера H5 в России на заводе в Тульской области уже в первом квартале этого года.

По информации наших коллег из издания «Китайские автомобили», продажи данной модели, представляющей собой возрожденный внедорожник Great Wall Hover H5, хорошо зарекомендовавший себя среди покупателей нашей страны ранее, стартуют в первом полугодии.

Слухи о планах Haval по расширению модельной линейке в России появились еще в прошлом году. Тогда новый Haval H5 называли «убийцей УАЗов».

По последним данным, первые тестовые экземпляры модели H5 уже сошли с конвейера в Узловой. Часть из этих машин накануне была отправлена на сертификацию. После того, как кроссовер Haval H5 получит ОТТС (одобрение типа транспортного средства), автомобиль будет запущен в серийное производство, а затем отправится к дилерам.

Российский офис Haval пока никак не комментирует информацию о грядущем появлении в продаже модели H5.