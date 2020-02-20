Новый Geely Coolray для России оказался жертвой коронавируса

Фото: Geely

Производство нового китайского кроссовера Geely Coolray на предприятии «Белджи» в Белоруссии находится под угрозой остановки. Причина – ажиотажный спрос на этот «паркетник» в этой стране, и коронавирус Covid-19, вызвавший срыв поставок комплектующих для сборки этой модели.

Как стало известно изданию Daily-Motor.Ru со ссылкой на портал «Китайские автомобили», первая партия из 300 единиц кроссоверов Coolray, сошедших с конвейера завода «Белджи», были сразу же распроданы. В свою очередь, новых машин придется ждать больше месяца по причине временно прекратившихся из-за коронавируса поставок комплектующих из «Поднебесной».

В «Белджи» подтвердили, что имеющихся запасов комплектующих будет достаточно для бесперебойной сборки моделей Atlas, Emgrand 7 и Emgrand X7, но это не касается нового Coolray, выпуск которого будет приостановлен.

Напомним, что кроссовер Geely Coolray должен был выйти в продажу в России в марте этого года. Автомобили планировалось поставлять напрямую из Белоруссии. С учетом дефицита, который возник в этой стране, не исключено, что до РФ «паркетник» доберется гораздо позже, чем изначально ожидалось.