Новый Dacia/Renault Logan впервые засняли на тестах

Фото: Motor1

Румынское подразделение компании Renault под названием Dacia выкатило на тестовые испытания новую генерацию бюджетного седана Logan. Прототип, кузов которого был скрыт плотным слоем камуфляжа, накануне был сфотографирован фотошпионами на юге Европы.

Судя по снимкам, новый «Логан» со сменой поколений вытянется в длину, а также примерит черты лифтбэка. Напомним, что аналогичная трансформация недавно произошла с новым российским Volkswagen Polo Sedan.

Новая генерация Logan получит серьезные перемены и в интерьере. По слухам, автомобиль оснастят новой мультимедийной системой с новомодным «парящим» дисплеем.

В качестве платформы для нового «Логан» задействуют новую архитектуру CMF-B, на которой построены европейские Renault Clio и Renault Captur. Таким образом, в новом Logan уже не будет отголосков хорошо известной нам платформы B0 и её производной M0.

Дата презентации нового Dacia/Renault Logan пока не объявлена. Не исключено, что дебют автомобиля состоится уже этой осенью на автосалоне в Париже.