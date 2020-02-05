Новый Cadillac Escalade представлен официально

Фото: Cadillac

Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade. Автомобиль спроектирован на новом шасси с независимой задней подвеской, а по габаритам оказался сопоставим с ранее дебютировавшими моделями Chevrolet Suburban и GMC Yukon.

С рестайлингом новый Escalade обзавелся новым внешним обликом, в который вошли: модернизированная радиаторная решетка, горизонтальная зауженная головная оптика, тонкие задние фонари вертикальной формы и 22-дюймовые колеса нового дизайна.

В интерьере внедорожника появились сразу три дисплея: 7,2-дюймовый экран бортового компьютера, 14,2-дюймовая цифровая «приборка» и 16,9-дюймовый тачскрин мультимедии. Для пассажиров на задних сиденьях предусмотрены еще два 12,6-дюймовых экрана, работающих как в связке с бортовыми системами, так и c носителями в виде USB.

Приводит в движение новый Cadillac Escalade 6,2-литровый бензиновый двигатель V8, выдающий 420 лошадиных сил. Кроме него для покупателей предложат 3-литровый турбодизель I6 на 277 «сил». Связку обоим составляет безальтернативный 10-диапазонный «автомат».

Продажи обновленного Cadillac Escalade стартуют этим летом. Точная дата старта реализации этой модели пока не объявлена.