Новую «Газель NN» впервые засняли на дорогах России

Фото: gazelleclub.ru

В Сеть «утекли» первые шпионские фотографии прототипа новой «Газели NN». Снимки новинки были опубликованы на форуме «Gazelleclub.Ru». Автомобиль, предположительно, проходит финальные тестовые испытания.

Новую «Газель NN» сфотографировали в одном из дворов Нижнего Новгорода. Примечателен тот факт, что кузов прототипа не был скрыт никакой камуфляжной защитой, хотя дебют этой модели ещё не состоялся.

По предварительным, в качестве двигателя новая «Газель» получит 2-литровый турбодизельный агрегат с индексом EA189. Мощность агрегата оставляет 136 лошадиных сил при 340 Нм крутящего момента. Максимальная скорость цельнометаллического пассажирского фургона составит 130 километров в час. Связку мотору составит 6-ступенчатая МКПП с тросиковым приводом.

Кроме того, в моторную гамму этой модели должны войти также: бензиновый агрегат УМЗ Evotech и турбодизельный агрегат Huadong (Cummins). Для этих двигателей могут предложить «автомат» или «робот».

Прототип новой «Газели» также получил увеличенный клиренс, колесную формулу 4×4, дисковые тормоза на всех колесах и ряд других доработок, которые станут известны ближе к презентации автомобиля.