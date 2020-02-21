Новое поколение Volkswagen Caddy представлено официально

Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen представила на специальном мероприятии в Дюссельдорфе (Германия) новое поколение модели Caddy. «Каблучок» обновился впервые за 16 лет. Продажи нового Caddy в Европе стартуют весной этого года.

Визуально новый «каблучок» от «Фольксваген» получил множество элементов в дизайне от модели предыдущей генерации. Из новшеств можно отметить скошенную заднюю часть крыши и новые задние фонари, выполненные в форме вертикальных растянутых бумерангов. В «топовых» комплектациях новый Volkswagen Caddy получит полностью светодиодную головную оптику.

В интерьере автомобиля появилась новая передняя панель, а также широкоформатный дисплей мультимедийной системы, совмещающий в себе информационно-развлекательные функции и функцию управления системой климат-контроля. Кроме того, новый Caddy оснастили полностью цифровой приборной панелью.

В качестве платформы новый Volkswagen Caddy использована архитектура MQB, на которой построен новый VW Golf. В моторную линейку «каблучка» вошли: 2-литровые дизельные агрегаты на 75-122 лошадиные силы, а также 1,5-литровый газовый агрегат на 116 «сил». Связку им составит 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG.

В продажу в России новый Volkswagen Caddy должен поступить ближе к началу 2021 года.