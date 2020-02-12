Nissan готовит новый компактный кроссовер

Фото: Nissan

Представители компании Nissan опубликовали очередной тизер, который иллюстрирует особенности обновлённого паркетника. Он был разработан специально для рынка Индии.

Сообщается, что для изготовления авто используется платформа CMF-A. Габариты паркетника будут весьма скромными, а под капотом будет работать литровый мотор с мощностью в 95 или 100 лошадиных сил. Силовые агрегаты будут сочетаться с коробкой механического или автоматического типа, а вот привод будет доступен только передний.

Автомобиль будет продаваться по цене от 570 тысяч рублей. В базовую модификацию будет входить не только круиз-контроль и климат-контроль, но и система подогрева кресел, а также инновационная система мультимедиа, электропривод и многое другое.

Пока что нет точной информации, когда именно кроссовер будет поставлен на конвейер.