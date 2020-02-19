Названы сроки начала продаж полноприводных Skoda Karoq

Фото: Skoda

В середине февраля Skoda вывела на российский авторынок новый компактный кроссовер – Karoq. Пока новинка доступна исключительно в переднеприводном исполнении, но к лету этого года чешский «паркетник» обещают предложить и в полноприводной версии.

Напомним, что сейчас приобрести кроссовер Skoda Karoq можно только в двух комплектациях, оснащаемых 1,4-литровым бензиновым двигателем на 150 лошадиных сил, связку которому составляет 8-диапазонный «автомат». Привод каждой из них – исключительно передний.

Стоимость «Карог» сейчас начинается от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Позже должны стартовать продажи версии Karoq с 1,6-литровым мотором, работающим как в паре с МКПП, так и с «автоматом». Причем базовый вариант кроссовера обещают вывести на рынок только к концу 2020 года.

Накануне один из петербургских дилеров «Шкода» рассказал нашим коллегам из издания «Движок», что полноприводные Karoq появятся в продаже в России уже в июне этого года.