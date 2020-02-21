Названы самые «мужские» автомобили в России

Фото: Kia

До главного праздника «сильного» пола осталось несколько дней. В преддверии «Дня защитника отечества» эксперты агрегатора «Autospot» опубликовали список самых «мужских» автомобилей в России. При формировании этого рейтинга аналитики основывались на популярности той или иной модели у мужской аудитории в период с августа 2019 по февраль 2020 года.

Согласно информации, опубликованной изданием, за последние шесть месяцев мужчины участвовали в 9 тысячах сделок с автомобилями.

В десятку самых покупаемых среди российской мужской аудитории автомобилей вошли в порядке убывания машины следующих марок: Kia, Hyundai, Skoda, Lada, Renault, BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Audi и Nissan.

Аналитики также отметили в своем исследовании любопытную тенденцию, по которой большинство мужчин-покупателей приобретали автомобиль на сайте агрегатора, сразу переходя на определенную модель, и не отвлекались на продукцию других марок.

Тем не менее, были и исключения. В процессе изучения предложений некоторые мужчины меняли выбор. Так, среди купивших автомобиль марки Kia, 5,5% мужчин изначально нацеливались на Hyundai.В свою очередь, еще 3,9% купили автомобиль бренда Kia после просмотра моделей Skoda, а 2,2% – Volkswagen.