Названы главные конкуренты нового Kia Seltos в России

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Эксперты автомобильного рынка назвали список основных конкурентов нового кроссовер Kia Seltos, который выйдет в продажу в России уже 2 марта этого года. Ожидается, что данная модель станет одним из самых популярных предложений в сегменте SUV страны.

Производство кроссовера уже ведется на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. Стоимость автомобиля составит от 1 миллион 99 тысяч до 1 миллиона 999 тысяч 900 рублей в зависимости от комплектации.

По мнению экспертов автомобильного аналитического агентства «Автостат», главными конкурентами для нового Kia Seltos в России выступят модели Hyundai Creta и Skoda Karoq.

При этом у «Селтоса» будет преимущество по объему багажника как по отношению к «Крете», так и к «Карогу». У новой модели Kia объем багажного отделения составляет 468 литров, в то время как у Creta только 402 литра. Если сравнивать Seltos с Karoq, то у чешского паркетника багажник меньше на 104 литра.

Среди других конкурентов нового Kia Seltos в России эксперты также называют: Nissan Qashqai, Renault Kaptur, а в меньшей степени – Mitsubishi ASX и Renault Arkana.