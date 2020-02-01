Названы цены на обновленную Toyota Corolla для России

На российском авторынке стартовали продажи обновленного седана C-класса – Toyota Corolla.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, прием заказов на новинку в России уже стартовал. Цена базовой комплектации модернизированной «Короллы» без учета всех маркетинговых акций составляет 1 миллион 214 тысяч рублей, что на 41 тысячу рублей дороже, чем стоила её предшественница. За «топовый» вариант исполнения 4-дверки просят 1 миллион 726 тысяч рублей (+30 тысяч рублей к цене машин 2019 года).

С обновлением новая «Королла» получила дополнительные цвета кузова (красный специальный металлик) и новые комплектации, а также обзавелась модернизированным мультимедийным комплексом с поддержкой Apple CarPlay и Android Audi (начиная с комплектации «Комфорт»).

Двигатель и трансмиссия остались без изменений. Как и раньше, в моторной линейке значится безальтернативный 1,6-литровый бензиновый агрегат на 122 лошадиные силы при 153 Нм момента. Связку мотору в зависимости от комплектации может составлять как 6-ступенчатая МКПП, так и вариатор.