Названы цены на новое поколение Chevrolet Tahoe

Фото: «Autoblog»

Несмотря на то, что презентация нового поколения крупного внедорожника Chevrolet Tahoe состоялась еще в прошлом году, цены на данную модель держались в секрете. На днях в американском сервисе по продаже новых автомобилей появилась актуальная информация о стоимости нового «Тахо».

Согласно этим данным, в базовой комплектации LS цена модели Tahoe составит от 50 тысяч 295 долларов или 3 миллиона 385 тысяч рублей по текущему курсу. Следующая по иерархии версия LT оценена в сумму от 55 тысяч 95 долларов или 3 миллиона 487 тысяч рублей, а в «топовом» исполнении Premier – от 63 тысяч 895 долларов или 4 миллиона 45 тысяч рублей.

Напомним, что дизайн нового Chevrolet Tahoe сильно напоминает пикап Chevrolet Silverado. Колесная база новой генерации «Тахо» увеличилась на 124 мм, а длина прибавила 170 мм.

Под капот внедорожника установили те же двигатели, что и раньше. Это 5,3- и 6,2-литровые агрегаты V8, выдающие 355 и 420 лошадиных сил соответственно. Кроме них в моторную линейку нового Tahoe войдет 3-литровый турбодизель Duramax на 277 «лошадок». Связку всем трем агрегатам составляет 10-диапазонная автоматическая трансмиссия.

В продажу в США новый Chevrolet Tahoe 2021 поступит в середине этого года.