Названа дата старта продаж Lada XRay Cross Instinct

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» определилась с датой старта продаж в России новой лимитированной комплектации кросс-хэтчей Lada XRay Cross с приставкой «Instinct».

Автомобили в таком исполнении будут выпускаться с 2-3 до 5-7 машин за смену, сообщается в паблике «For Friends & Для Друзей» в социальной Сети «VK» со ссылкой на собственные источники.

Если верить данной информации, то в феврале завод «АвтоВАЗа» будет выпускать по шесть единиц таких автомобилей в стуки. Они поступят в продажу только 11 мая 2020 года.

Ожидается, что новая эксклюзивная комплектации Lada XRay Cross Instinct станет самой дорогой в семействе XRay с вариатором. От обычного кроссового хэтчбека такая модификация будет отличаться наличием черной глянцевой крыши и корпусов боковых зеркал такого же цвета, другим дизайном колес и мультимедийной системы с предустановленными сервисами «Яндекс.Авто».

Стоимость такого исполнения Lada XRay Cross – пока неизвестна.