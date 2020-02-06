На продажу выставлен «Запорожец» с пробегом за 1 млн рублей

Фото: “Авто.Ру”

В Сети опубликовано объявление о продаже автомобиля ЗАЗ-968МР 1987 года. Пробег подержанного «Запорожца», находящегося в Барнауле, составляет 17 тысяч километров.

Согласно информации, опубликованной в объявлении на «Авто.ру», редкая модель «ЗАЗ» находится практически в идеальном техническом состоянии и не имеет ржавчины на кузове. Кроме того, автомобиль никогда не эксплуатировался зимой и не реставрировался, поэтому сохранил все родные детали, в том числе и шины.

Машина оснащена ручным управлением для инвалидов с одной поврежденной рукой и одной ногой. Приводит в движение «Запорожец» 1,2-литровый карбюраторный двигатель на 45 лошадиных сил.

За свой автомобиль продавец просит 1 миллион рублей, отмечая, что будущему покупателю не обязательно забирать автомобиль самостоятельно – есть возможность доставить её в любой регион страны транспортной компанией.