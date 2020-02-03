На аукцион выставлен почти новый Ford RS200 из «Группы B»

Фото: Silverstone Auctions Race Retro

В рамках торгов аукционного дома Silverstone Auctions Race Retro с молотка уйдет особенный автомобиль – Ford RS200, созданный компанией для участия в легендарных раллийных соревнованиях «Группа B».

Данная гоночная категория была закрыта в 1986 году из-за недостаточных мер безопасности. Как раз к тому году Ford подготовил свой первый гоночный автомобиль RS200, а в рамках омологации компании предстояло выпустить ровно 200 экземпляров этих машин в дорожной версии – что она в итоге и сделала. Периодически автомобили из этой партии мелькают на различных аукционах, однако экземпляр, выставленный на торги недавно, выделяется своим небольшим пробегом всего в 1500 км.

Шасси под номером 184, как и другие дорожные RS200, оснащено 1,8-литровым турбомотором фирмы Cosworth, расположенным по центру кузова. Мощность двигателя составляет 250 лошадиных сил. Пару агрегату составляет полный привод и 5-ступенчатая МКПП.

Предварительная стоимость этого лота с учетом, пожалуй, самого небольшого пробега для таких автомобилей, составляет внушительную сумму от 175 тысяч фунтов до 225 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 14 миллионам 700 тысяч рублей – 18 миллионам 930 тысяч рублей по текущему курсу.