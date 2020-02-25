Morgan готовит к премьере абсолютно новую модель

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Новые машины будут показаны в рамках Женевского автосалона.

На данный момент о новом автомобиле бренда Morgan известно крайне мало. В самой компании подтвердили информацию о том, что он будет работать за счёт четырёхцилиндрового мотора. В базовой комплектации модель будет иметь автоматическую коробку передач, но, в качестве опции можно будет выбрать и механику. Кроме того, известно, что авто будет собираться на основе CX-Generation.

В сети был опубликован тизер, который дал общее представление о дизайне автомобиля. Вероятнее всего фирма не рискнула отказаться от решений, благодаря которым машины марки остаются узнаваемыми. Однако, наверняка, разработчики попытались использовать инновационные технологии и более качественные материалы.

Вполне возможно, что в Женеве будет показан современный преемник Morgan Plus 4.