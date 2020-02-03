Mitsubishi готовит новый Outlander: опубликован первый рендер

Компания Mitsubishi готовит к выводу в продажу новую генерацию своего популярного кроссовера Outlander. Журналисты представили, как будет выглядеть новый «Аутлендер», опубликовав первые неофициальные рендеры новинки.

При создании компьютерных изображений нового Outlander дизайнеры «Carcoops» ориентировались на внешность концепт-кара Engelberg Tourer, а также на шпионских снимках кроссовера, опубликованных в Сети ранее.

По мнению авторов рендеров, у серийного «Аутлендер» следующей генерации будет такая же массивная решетка радиатора, что и у прототипа, а также одинаковые с концепт-каром T-образная передняя оптика и точечные задние светодиодные фонари.

Ожидается, что новый Outlander будет предлагаться как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях, а в арсенал кроссовера войдет ряд современных систем безопасности, в числе которых будут значиться: адаптивный «круиз», система контроля полосы движения, мультимедийная система с камерами кругового видеообзора, система контроля полосы движения и многое другое.

Кроссовер спроектируют на архитектуре CMF, известной по моделям Nissan Qashqai и Renault Kadjar. О том, какой двигатель установят под капот нового «Аута», пока держится в секрете, но предполагается, что в качестве него выступит 1,5-литровый турбомотор или 2,4-литровый 4-цилиндровый гибрид с отдачей в 126 лошадиных сил и запасом хода в 70 километров.

Презентация кроссовера состоится на предстоящей в этом году автовыставке в Нью-Йорке. Продажа нового Outlander стартует во второй половине 2020 года.