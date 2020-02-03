MINI работает над среднемоторным родстером

Фото: Motor1.com

Уже совсем скоро американская компания может выпустить на рынок быстрый и лёгкий среднемоторный родстер.

Пока что нет достоверной информации о том, что проект был запущен. Однако, представители фирмы неоднократно намекали на то, что рассматривают возможность выхода среднемоторного родстера и, что проект уже совсем скоро может получить зеленый свет.

Ходят слухи, что внешне новый автомобиль будет практически полностью идентичен концепту, показанному 6 лет назад. Речь идёт про Superleggera Vision. А под капотом должна быть установлена электрифицированная силовая установка.

Напомним, что прошлый год стал не самым успешным для торговой марки. Она закончила 2019 на этапе падения продаж на 4 процента. И, если в ближайшее время фирма не выпустит несколько успешных новинок, весьма вероятно, что показатели не улучшатся.