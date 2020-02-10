Mercedes-Benz готовится к массовому увольнению сотрудников

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Знаменитый немецкий автомобильный бренд сообщил, что планирует в скором времени сократить около 15 тысяч сотрудников. Это связано с необходимостью рационализировать издержки.

Отметим, что первая информация о массовом сокращении рабочего штата немецкой компании появилась ещё в конце осени прошлого года. Но, тогда речь шла про увольнение 10 тысяч сотрудников, что могло позволить сэкономить полтора миллиарда рублей до 2022 года. Однако, оказалось, что меры экономии будут куда более серьёзными.

Помимо этого, сообщается, что будут существенно сокращены расходы по самым убыточным направлениям, которые не являются ключевыми для бизнеса. Вполне возможно, что в ближайшее время будут вычеркнуты из доступного ряда купе и кабриолеты S-класса. Неизвестно, как сложится судьба В-класса, ведь спрос на этот сегмент также постепенно падает. Mercedes-Benz недавно признал, что и Х-класс был не самым удачным экспериментом. Производство этих машин завершится в конце весны этого года и это решение уже окончательное.