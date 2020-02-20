Mercedes-AMG выпустил мощную версию GLE Coupe

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Представители немецкой компании сообщили о том, что выпускают подзаряженную модификацию купеобразного паркетника модели GLE Coupe.

Как оказалось, в основе автомобиля будет положена силовая установка, работающая по принципу мягкого гибрида. Электродвигатель питается за счёт установки в 48 вольт. Его работа активизируется в процессе ускорения, за счёт чего значительно снижается нагрузка на двигатель внутреннего сгорания. Отметим, то в базовой модификации авто этой модели оснащается мотором с мощностью в 571 лошадиную силу. А в модифицированной силовая установка форсирована уже до 612 лошадиных сил.

До первой сотни топовый кроссовер сможет добраться всего за 3.8 секунды, а максимальная скорость движения ограничена Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe доходит до 280 километров в час. На рынок Старого света новинка поступит уже через несколько недель, но цены пока держатся в тайне.