McLaren представил болид MCL35

Фото: McLaren

Компания McLaren представила новый болид с индексом MCL35, который будет защищать интересы марки из Уокинга в сезоне Формулы 1 2020 года.

Презентация новой машины британцев состоялась на базе команды, где ведется сборка спорткаров McLaren, а также разрабатывают болиды для Формулы 1.

Ливрея нового болида MCL35 сохранила узнаваемые цвета, которые распределились несколько иначе, чем в прошлом году.

Напомним, что в новом сезоне Формулы 1 выступать за McLaren будут те же гонщики, что и в предыдущем: испанец Карлос Сайнс и британец Ландо Норрис.