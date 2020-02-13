Mazda6 получит в США дизельную версию

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Компания Mazda готовит к выводу на североамериканский авторынок дизельную версию своего флагманского седана Mazda6.

Накануне в базе Калифорнийского совета по воздушным ресурсам появился сертификат на «Мазда6» с дизельным турбированным 2,2-литровым двигателем, который уже имеется в линейке зарубежных CX-5.

В документе указан 2,2-литровый турбодизельный агрегат, сочетающийся с 6-диапазонным «автоматом». Судя по всему, этот дизельный двигатель из семейства Skyactiv-D будет выдавать такую же мощность, что и в кроссовере CX-5 – 168 лошадиных сил при 393 Нм момента.

Дизельный агрегат по аналогии с CX-5 предложат лишь в одной комплектации Mazda6 под названием Signature, стоимость которой со стандартным 2-литровым бензиновым двигателем составляет от 36 тысяч 345 долларов.

В случае с CX-5 прибавка за дизельную версию составляла 4 тысячи долларов, поэтому можно предположить, что дизельная Mazda6 в США будет стоить 41 тысячу 345 долларов.